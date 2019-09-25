СЕГОДНЯ 12:03 2019-09-25T13:33:11+03:00

Лавров встретился с Зеленским, больше 50 тысяч россиян могут потерять работу, исчезнувшая в Москве школьница обвинила семью в истязаниях 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Сергей Лавров и Владимир Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. На приеме в честь глав делегаций глава российского МИДа и президента Украины пообщались как говорят "на ногах". Источник в нашей делегации рассказал РИА Новости, что "разговор был вполне деловой". Что обсуждали Лавров и Зеленский, пока неизвестно.

Сегодня в США глава МИДа России открыл серию двусторонних переговоров. Также Сергей Лавров примет участие в министерской встрече стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. А ранее он прокомментировал невыдачу американских виз российской делегации.

- После дипломатического скандала в Кремле заявили о необходимости жесткой реакции как со стороны ООН, так и со стороны Москвы.

Предложение по ответным мерам пришло из Госдумы. Зампреда комитета по международным делам Алексей Чепа считает, что нужно отменить лотерею на получение грин-карты в России. Это американское удостоверение личности, подтверждающее, что ее обладатель — без гражданства США — может жить и работать в Штатах. Депутат допустил, что российская сторона может ограничить доступ к сайту, где регистрируются желающие получить американский документ, или затруднить работу агентств, помогающих в оформлении грин-карты.

Однако, как считает доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян, ограничение прав россиян - не та мера, которой нужно отвечать Америке.

- В конгрессе США объявили о начале процедуры импичмента Дональда Трампа. Поводом стал телефонный разговор американского президента с украинским коллегой - якобы наговорил лишнего. Отмечается, что Трамп намекнул Зеленскому, что не даст денег Украине, пока там не заведут дело на сына основного конкурента американского лидера на выборах - Джо Байдена. О вероятности отставки американского президента рассказал собственный корреспондент Радио «Комсомольская правда» в США Алексей Осипов.

- В Киеве предложили способ заработать на «плохой России». Бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко высказался, что Москва предлагает Киеву рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться. По его словам, в Европе, наоборот, эти возможности теряются. По мнению Червоненко, Украине не стоит развешивать ярлыки на восточного соседа, а лучше обратить внимание на те возможности, которые создает Москва.

- Больше 50 тысяч россиян могут потерять работу. Такие данные прогнозирует Росстат. По мнению экспертов ведомства, это может случиться уже в следующем месяце.

Экономисты же считают, что такое вряд ли произойдет скоро, потому что массовым сокращениям должны предшествовать подготовительные меры: предупреждения работников и программы их переподготовки, о чем пока не сообщалось.

Однако, как отмечает Доктор экономических наук, доцент РГУ имени Косыгина Валерий Сенков, сокращение даже 50 тысяч человек значительно не отразится на экономике страны.

- В Тюмени разгорелся скандал из-за погибшего после ДТП. Родственники 19-летнего юноши обвиняют в его смерти врачей. Сестра погибшего заявила, что тело брата хотели отдать на органы еще при жизни. Следственный комитет выясняет все детали случившегося.

- Исчезнувшая в Москве школьница обвинила семью в истязаниях. Ярославу Журавлеву на днях нашли в Нижнем Новгороде. Родственники искали ее три года - девочка пропала еще в 2016-м. Но сейчас выяснились жуткие подробности - Ярослава сама сбежала из дома и пряталась от матери-тирана.

- В МВД поддержали идею о снижении нештрафуемого порога превышения скорости до 10 километров в час. Как заявил заместитель руководителя Госавтоинспекции Владимир Кузин, поправки в скором времени могут внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которую готовит правительство. Меру обсудят в Госдуме в начале следующего года. Кузин также отметил, что сейчас дорожные камеры фиксируют превышение скоростного режима с очень маленьким процентом погрешности.

- Жителей Алтая предупредили о вероятности падения космических обломков. Такое возможно после запуска пилотируемого корабля с ракетой-носителем «Союз-ФГ». Он планируется на космодроме «Байконур». Отделение ступеней ракеты будет происходить в районе трех сел Третьяковского района Алтайского края. Местных жителей попросили убрать животных и технику, а в случае падения обломков не подходить к ним.