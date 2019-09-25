СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-25T13:48:54+03:00

Россия инвестировала в Венесуэлу $4 млрд, банки увеличили размер кредитов пенсионерам, в Екатеринбурге театр оштрафовали за неготовность на случай войны 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Россия инвестировала в экономику Венесуэлы примерно 4 миллиарда долларов. Об этом Владимир Путин заявил во время переговоров с Николасом Мадуро. Встреча лидеров двух стран состоялась в Кремле. Президенты России и Венесуэлы обсудили ключевые международные и региональные вопросы.

- Россияне больше не смогут прятать незаконные планировки за закрытыми дверями. Минюст предложил наделить приставов правом проникать в дома без разрешения владельцев. Причинами могут быть не только нелегальные перепланировки в квартире, но и проверка газового оборудования.

Однако, как считает исполнительный директор Национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, проблему опасных изменений новый закон не решит.

- Банки увеличили размер кредитов пенсионерам. С начала года размер потребительской ссуды у клиентов старше 60 лет вырос на 20%. В среднем заемщики из этой возрастной группы берут около ста тысяч рублей.

Эксперт в сфере банков и финансов «Опоры России» Владимир Григорьев объяснил причину роста интереса банков к пенсионерам. По его мнению, клиенты старше 60 - самые надежные заемщики.

- В Екатеринбурге Коляда-театр оштрафовали за неготовность на случай войны. А все потому, что там не оказалось противогазов и запаса тушенки.

Культурное учреждение неожиданно включили в список предприятий, которые будут работать даже при «условиях фронта».