2019-09-25T01:02:25+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Переход Суворова через Альпы, снижение цен на хлеб в СССР, премьера фильма «Четыре танкиста и собака»

Обзор событий, произошедших в этот деньОбзор событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Переход Суворова через Альпы, снижение цен на хлеб в СССР, премьера фильма «Четыре танкиста и собака»

00:00
00:00

25 сентября. В этот день в разные годы:

1799 год - русские войска под предводительством Александра Суворова штурмом взяли «Чертов мост» в Альпах.

1935 год - в СССР снижены цены на хлеб, отменены карточки на мясо, рыбу и сахар.

1966 год - показ сериала «Четыре танкиста и собака».

1968 год - Британский хит-парад возглавляет русский романс «Дорогой длинной».

Скачать передачу [mp3, 20.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Госдепартаменте прокомментировали отказ в выдаче виз для российских дипломатов
Токаев заявил о готовности к расширению сотрудничества с Киевом
В Конгрессе США заявили о начале процедуры импичмента в отношении Трампа
Российская туристка в Венеции словами из оперы заявила об ограблении
Макрон процитировал Солженицына на Генассамблее ООН
«Дайте красную карточку»: Украинского политолога выгнали из студии «Россия 1» по его же просьбе
Американский министр проспал 15-минутное выступление Трампа на заседании ГА ООН
«Про свои беды не смотрим». Телеведущий Евгений Попов объяснил, почему на ТВ так много Украины
МЧС ликвидирует 578 подведомственных учреждений
Макрон назвал сроки проведения саммита в «нормандском формате»
The Washington Post: Спикер Палаты представителей Конгресса США поддерживает начало процедуры импичмента Трампа
Россия не будет расширять список поставщиков газа на Украину