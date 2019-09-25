Переход Суворова через Альпы, снижение цен на хлеб в СССР, премьера фильма «Четыре танкиста и собака»
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Переход Суворова через Альпы, снижение цен на хлеб в СССР, премьера фильма «Четыре танкиста и собака»
25 сентября. В этот день в разные годы:
1799 год - русские войска под предводительством Александра Суворова штурмом взяли «Чертов мост» в Альпах.
1935 год - в СССР снижены цены на хлеб, отменены карточки на мясо, рыбу и сахар.
1966 год - показ сериала «Четыре танкиста и собака».
1968 год - Британский хит-парад возглавляет русский романс «Дорогой длинной».