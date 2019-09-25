СЕГОДНЯ 01:00 2019-09-25T01:02:25+03:00

Обзор событий, произошедших в этот день

Переход Суворова через Альпы, снижение цен на хлеб в СССР, премьера фильма «Четыре танкиста и собака» 00:00 00:00

25 сентября. В этот день в разные годы:

1799 год - русские войска под предводительством Александра Суворова штурмом взяли «Чертов мост» в Альпах.

1935 год - в СССР снижены цены на хлеб, отменены карточки на мясо, рыбу и сахар.

1966 год - показ сериала «Четыре танкиста и собака».

1968 год - Британский хит-парад возглавляет русский романс «Дорогой длинной».