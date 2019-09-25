2019-09-25T21:53:30+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Захарова назвала расшифровку разговора Трампа с Зеленским всемирным посмешищем, Зеленский обвинил Россию в ведении войны, Путин потребовал доклад по каждому обращению от пострадавших в Тулуне

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Валентин Алфимов - с главными темами дня

Захарова назвала расшифровку разговора Трампа с Зеленским всемирным посмешищем, Зеленский обвинил Россию в ведении войны, Путин потребовал доклад по каждому обращению от пострадавших в Тулуне

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Главное. О чем говорит страна:

- В российском МИДе прокомментировали публикацию стенограммы разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Официальный представитель ведомства Мария Захарова считает, что демократы выставили США на всемирное посмешище. Она добавила, что теперь надо ждать стенограммы разговоров с партнерами по НАТО и друг с другом.

Расшифровка телефонных переговоров американского президента и его украинского коллеги появилась на официальном сайте Белого дома. В частности, Трамп заявил Зеленскому, что "было бы здорово", если бы тот изучил дело Байдена. Украинский лидер пообещал Трампу, что этим вопросом займется новый генпрокурор страны.

Именно этот телефонный разговор запустил процедуру импичмента Трампа - президент наговорил лишнего, - считают в Конгрессе США.

Американский лидер уже отреагировал на эту историю. Трамп назвал процедуру «охотой на ведьм». Он также заявил, что обвинения, выдвинутые против него, абсолютно беспочвенны.

Американист, профессор факультета права Высшей Школы Экономики Александр Домрин уверен, что отставки Трампа не будет.

- Владимир Зеленский обвинил Россию в ведении войны. Он заявил об этом в своем выступлении на Генассамблее ООН. В качестве доказательства и символа агрессии он продемонстрировал пулю, которой был убит украинский оперный певец Василий Слипак.

Андрей Климов, зампред Комитета Совета Федерации по международным делам назвал выступление украинского лидера фарсом и копией манер бывшего президента Петра Порошенко.

- Владимир Путин потребовал доклад по каждому обращению от пострадавших в Тулуне. Как заявил президент на заседании правительства - нельзя оставить без внимания ни одну жалобу. Всего - их было 117.

- Похитителю картины Куинджи "Ай-Петри" дали три года колонии строгого режима. Денис ЧУприков сказал, что приговор его устраивает, но он будет подавать апелляцию, так как - "хотелось бы поменьше". Ущерб от его действий оценили более чем в 19 млн рублей.

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