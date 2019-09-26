А пуля-то не та. Желая произвести эффект, во время доклада ООН Зеленский показал якобы убившую одного из бойцов ВСУ пулю и попал впросак
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня
Михаил Антонов и Мария Баченина - о традиции украинских лидеров выступать с трибуны ООН с реквизитом, предложении Росрыболовства ограничить авиаперевозки икры в багаже и продлении дисквалификации наших легкоатлетов
А пуля-то не та. Желая произвести эффект, во время доклада ООН Зеленский показал якобы убившую одного из бойцов ВСУ пулю и попал впросак
00:00
00:00