2019-09-26T11:13:56+03:00
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Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

А пуля-то не та. Желая произвести эффект, во время доклада ООН Зеленский показал якобы убившую одного из бойцов ВСУ пулю и попал впросак

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дняМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Михаил Антонов и Мария Баченина - о традиции украинских лидеров выступать с трибуны ООН с реквизитом, предложении Росрыболовства ограничить авиаперевозки икры в багаже и продлении дисквалификации наших легкоатлетов

А пуля-то не та. Желая произвести эффект, во время доклада ООН Зеленский показал якобы убившую одного из бойцов ВСУ пулю и попал впросак

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