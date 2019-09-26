СЕГОДНЯ 12:03 2019-09-26T13:41:42+03:00

Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор Павлу Устинову, Илон Маск ответил на приглашение приехать в Краснодар, с гололедом решили бороться электробетоном 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор Павлу Устинову. Заседание перенесли на 30 сентября, чтобы изучить видеодоказательства. Генпрокуратура считает, что исправление Устинова возможно без его реального лишения свободы. Защита актера будет настаивать на полном оправдании.

- Владимир Зеленский раскрыл подробности короткой встречи с Сергеем Лавровым.

Президент Украины пересказал, о чем говорил с главой российского МИДа на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Зеленский отметил, что министр подошел к нему, когда они оба стояли в очереди. По словам украинского лидера, Лавров заявил о заинтересованности окончания войны в Донбассе.

- Дональд Трамп предложил обнародовать еще один разговор с Владимиром Зеленским. Речь идет о самой первой беседе двух президентов, которая состоялась 22 апреля этого года.

Такое заявление американского лидера прозвучало на фоне скандала вокруг другого его разговора с украинским коллегой, который и стал причиной начала процедуры импичмента. Стенограмму беседы глав государств накануне опубликовал Белый Дом.

Зеленский удивился этой публикации. Он не ожидал, что фрагменты его речи также станут достоянием общественности.

- Власти Оренбургской области помогут детям из семьи священника Николая Стремского.

Глава региона Денис Паслер назвал вопиющей тему ареста настоятеля церкви, которого обвиняют в насилии к своим приемным детям. Ранее суд отправил Стремского под стражу на полтора месяца. Фигурантами уголовного дела также стали дочь священника и ее супруг. Их обвиняют в незаконном лишении свободы.

- Илон Маск ответил на приглашение приехать в Краснодар. Американский бизнесмен оценил старания кубанских креативщиков, которые разместили в Калифорнии банер с обращением к нему - "Как тебе такое". Изобретатель по-русски написал в своем твиттере "Язык хорошо подвешен".

- В России придумали, как бороться со снегом. Инженеры предложили использовать "теплые дороги". Для этого нужно укладывать электропроводящий цементобетон, - сообщает RT со ссылкой на исследование РосдорНИИ. На такой поверхности снег и лёд тает быстрее, поэтому не будут образовываться огромные сугробы.

Экономист, директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирина Ирбитская считает, что технология "теплых дорог" не будет потреблять много электроэнергии.