На родителей Греты Тунберг подали заявление в социальную службу, прокуратура запретила утверждать, что «звонок для учителя», в России предложили узаконить многоженство
Валентин Алфимов - с главными темами дня
На родителей Греты Тунберг подали заявление в социальную службу, прокуратура запретила утверждать, что «звонок для учителя», в России предложили узаконить многоженство
Главное. О чем говорит страна:
- Ангела Меркель раскритиковала выступление 16-летней активистки Греты Тунберг в ООН.
Немецкий канцлер назвала «потрясающей» речь шведской школьницы. При этом политик подчеркнула, что девушка недостаточно оценивает роль технологий и инноваций в деле борьбы с глобальным потеплением. Меркель отметила, что сама отводит большое значение техническим инновациям в деле защиты климата.
Ранее стало известно, что после выступления Греты Тунберг на заседании Генассамблеи ООН на ее родителей подали заявление в социальную службу по месту жительства. Причины — «издевательство над ребёнком», «нарушение закона об обязательном школьном образовании».
- Звонок не для учителя. Прокуратура Новосибирской области опровергла давнее школьное правило о том, что перемена начинается только по разрешению педагога. Несколько школ даже внесли его в официальные приказы, за что и попали в поле зрения прокуратуры. По мнению ведомства, такие положения нарушают права учащихся и санитарные нормы.
Как отметил сопредседатель организации «Родительский комитет» Михаил Богданов, формально прокуратура абсолютно права, но в негласном варианте правило «Звонок для учителя» вполне может действовать.
- Мать 18-летней «девочки из клетки», которая обвиняет родителей в издевательствах, ответила на нападки дочери. Тамара Журавлева считает, что девушка просто сошла с ума.
- В РПЦ отреагировали на предложение узаконить многоженство в России. Как заявил РБК зампредседателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, христианство не приветствует это.
Протоиерей Дмитрий Смирнов считает, что конечном итоге нам придется принять мусульманские взгляды на брак.