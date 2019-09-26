СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-26T15:15:41+03:00

На родителей Греты Тунберг подали заявление в социальную службу, прокуратура запретила утверждать, что «звонок для учителя», в России предложили узаконить многоженство 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Ангела Меркель раскритиковала выступление 16-летней активистки Греты Тунберг в ООН.

Немецкий канцлер назвала «потрясающей» речь шведской школьницы. При этом политик подчеркнула, что девушка недостаточно оценивает роль технологий и инноваций в деле борьбы с глобальным потеплением. Меркель отметила, что сама отводит большое значение техническим инновациям в деле защиты климата.

Ранее стало известно, что после выступления Греты Тунберг на заседании Генассамблеи ООН на ее родителей подали заявление в социальную службу по месту жительства. Причины — «издевательство над ребёнком», «нарушение закона об обязательном школьном образовании».

- Звонок не для учителя. Прокуратура Новосибирской области опровергла давнее школьное правило о том, что перемена начинается только по разрешению педагога. Несколько школ даже внесли его в официальные приказы, за что и попали в поле зрения прокуратуры. По мнению ведомства, такие положения нарушают права учащихся и санитарные нормы.

Как отметил сопредседатель организации «Родительский комитет» Михаил Богданов, формально прокуратура абсолютно права, но в негласном варианте правило «Звонок для учителя» вполне может действовать.

- Мать 18-летней «девочки из клетки», которая обвиняет родителей в издевательствах, ответила на нападки дочери. Тамара Журавлева считает, что девушка просто сошла с ума.

- В РПЦ отреагировали на предложение узаконить многоженство в России. Как заявил РБК зампредседателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, христианство не приветствует это.

Протоиерей Дмитрий Смирнов считает, что конечном итоге нам придется принять мусульманские взгляды на брак.