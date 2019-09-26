СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-26T15:26:43+03:00

Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс 00:00 00:00

Кремль отреагировал на возможное введение белорусских миротворцев в Донбасс. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что предложение Александра Лукашенко должны оценивать участники конфликта в регионе.

Как отметил политолог Дмитрий Болкунец, таким заявлением лидер Белоруссии старается обратить на себя внимание Штатов - и будет продолжать это делать.

Ранее Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы. По мнению белорусского президента, для урегулирования конфликта нужно перейти от демонстрации желания к конкретным действиям.