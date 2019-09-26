Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс
Как отметил в интервью Радио «Комсомольская правда» политолог Дмитрий Болкунец, таким заявлением лидер Белоруссии старается обратить на себя внимание Штатов - и будет продолжать это делать
Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс
Кремль отреагировал на возможное введение белорусских миротворцев в Донбасс. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что предложение Александра Лукашенко должны оценивать участники конфликта в регионе.
Как отметил политолог Дмитрий Болкунец, таким заявлением лидер Белоруссии старается обратить на себя внимание Штатов - и будет продолжать это делать.
Ранее Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы. По мнению белорусского президента, для урегулирования конфликта нужно перейти от демонстрации желания к конкретным действиям.