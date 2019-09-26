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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс

Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в ДонбассАлександр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в ДонбассФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Как отметил в интервью Радио «Комсомольская правда» политолог Дмитрий Болкунец, таким заявлением лидер Белоруссии старается обратить на себя внимание Штатов - и будет продолжать это делать

Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс

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Кремль отреагировал на возможное введение белорусских миротворцев в Донбасс. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что предложение Александра Лукашенко должны оценивать участники конфликта в регионе.

Как отметил политолог Дмитрий Болкунец, таким заявлением лидер Белоруссии старается обратить на себя внимание Штатов - и будет продолжать это делать.

Ранее Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы. По мнению белорусского президента, для урегулирования конфликта нужно перейти от демонстрации желания к конкретным действиям.

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