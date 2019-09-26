2019-09-26T00:16:14+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Запатентован граммофон, главой НКВД назначен Николай Ежов, погибает королева блюза Бесси Смит

Обзор событий, произошедших в этот деньОбзор событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Запатентован граммофон, главой НКВД назначен Николай Ежов, погибает королева блюза Бесси Смит

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26 сентября. В этот день в разные годы:

1887 год - запатентован граммофон.

1936 год - Народным комиссаром внутренних дел СССР назначен Николай Ежов.

1937 год - в автокатастрофе погибает королева блюза Бесси Смит.

1961 год - американский хит-парад возглавляет песня «Oh, Pretty Woman».

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