Запатентован граммофон, главой НКВД назначен Николай Ежов, погибает королева блюза Бесси Смит
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Запатентован граммофон, главой НКВД назначен Николай Ежов, погибает королева блюза Бесси Смит
26 сентября. В этот день в разные годы:
1887 год - запатентован граммофон.
1936 год - Народным комиссаром внутренних дел СССР назначен Николай Ежов.
1937 год - в автокатастрофе погибает королева блюза Бесси Смит.
1961 год - американский хит-парад возглавляет песня «Oh, Pretty Woman».