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Суд освободил участника массовых беспорядков Алексея Миняйло, правительство запретило закуривать на балконах, умер бывший президент Франции Жак Ширак

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Валентин Алфимов - с главными темами дня

Суд освободил участника массовых беспорядков Алексея Миняйло, правительство запретило закуривать на балконах, умер бывший президент Франции Жак Ширак

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Главное. О чем говорит страна:

- Следственный комитет прекратил уголовное преследование фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Алексея Миняйло. По словам его адвоката Алана Газманова, уголовное преследование прекращено за отсутствием в действиях Миняйло состава преступления. При этом защита намерена обратиться за компенсацией по незаконному уголовному преследованию.

Сегодня днем Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия о домашнем аресте Миняйло и отпустил его из СИЗО. Хотя еще вчера была информация о том, что Алексея оставят под стражей.

- Правительство запретило закуривать на балконах. Именно так - не курить. Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает использование «открытого огня» на балконах и лоджиях квартир, комнат в общежитиях и гостиничных номеров. Документ вступает в силу уже с первого октября.

Что такое «открытый огонь», не объясняется. Но, по всей видимости, зажженная спичка или зажигалка под это понятие подходят. То есть закурить на балконе или лоджии, не нарушив запрет, становится невозможно.

- Жуткая история в Ямало-Ненецком округе. 17-летняя няня убила полугодовалого племянника своего молодого человека. Девушка осталась с малышом, пока не было его родителей. Но когда они вернулись - исчезла. Нашли её только через сутки с пакетом, в котором и было тело малыша. Она уже призналась в преступлении. Но отправится ли убийца за решетку - пока большой вопрос.

- Не стало бывшего президента Франции Жака Ширака. Он умер в возрасте 86 лет. Как сообщают французские СМИ, великий политик мирно скончался в кругу своей семьи.

Свои соболезнования в связи с кончиной Жака Ширака выразил Президент России Владимир Путин. Он направил его вдове телеграмму.

"В России будут помнить его большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими государствами, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества", – приводит слова Путина сайт Кремля.

В телеграмме подчеркивается, что с именем Жака Ширака связана целая эпоха современной истории Франции.

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