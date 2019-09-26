2019-09-26T23:18:08+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Суд над Сергеем Королевым, закладка Останкинской телебашни, прекращение деятельности Комсомола, создание группы «ВИА Гра»

Обзор событий, произошедших в этот деньОбзор событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Суд над Сергеем Королевым, закладка Останкинской телебашни, прекращение деятельности Комсомола, создание группы «ВИА Гра»

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27 сентября. В этот день в разные годы:

1938 год - авиаконструктор Сергей Королев осужден на 10 лет.

1960 год - в Москве заложена Останкинская телебашня.

1991 год - прекращение деятельности Комсомольской организации молодежи.

2001 год - создание группы «ВИА Гра».

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