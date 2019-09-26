Суд над Сергеем Королевым, закладка Останкинской телебашни, прекращение деятельности Комсомола, создание группы «ВИА Гра»
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Суд над Сергеем Королевым, закладка Останкинской телебашни, прекращение деятельности Комсомола, создание группы «ВИА Гра»
27 сентября. В этот день в разные годы:
1938 год - авиаконструктор Сергей Королев осужден на 10 лет.
1960 год - в Москве заложена Останкинская телебашня.
1991 год - прекращение деятельности Комсомольской организации молодежи.
2001 год - создание группы «ВИА Гра».