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Президент Ирана поддержал предложение России перенести ООН в другую страну, а США украли деньги у российской компании, поставлявшей топливо для нашей армии

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Валентин Алфимов - с главными темами дня

Президент Ирана поддержал предложение России перенести ООН в другую страну, а США украли деньги у российской компании, поставлявшей топливо для нашей армии

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Главное. О чем говорит страна:

- Сергей Лавров и Майк Помпео встретятся сегодня в штаб-квартире ООН. Переговоры министра иностранных дел России и госсекретаря США начнутся с обсуждения невыдачи виз членам нашей делегации. Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала это беспрецедентным невыполнением Штатов своих обязательств в качестве страны, принимающей ООН. И сам Лавров ранее заявлял, что «такое хамство терпеть нельзя», и действия со стороны США не останутся без ответа. При этом Лавров выразил уверенность, что ни госсекретарь, ни президент США не знали о ситуации. Это, полагает он, сделали чиновники среднего звена.

- Ранее Россия предложила лишить США заседаний Генеральной ассамблеи ООН. Как заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков журналу «Международная жизнь», действия Вашингтона переходят в «абсолютно недостойный фарс».

Президент Ирана поддержал Россию в вопросе переноса штаб-квартиры ООН в другую страну. Хаса Роухани на полях Генассамблеи заявил, что Тегеран проголосует за перемещение, если такая инициатива появится. По словам иранского лидера, у Вашингтона нет права не пускать кого-либо на мероприятия ООН.

По мнению политолога Георгия Бовта, поддержка Ирана и других недружественных США стран не сможет лишить Америку заседаний Генассамблеи.

- В МИДе назвали новые антироссийские санкции США безрассудством. В ведомстве отметили, что Вашингтон пытается помешать полному искоренению терроризма в Сирии, вводя новые ограничения, которые препятствуют поставке топлива для российских военных в арабскую республику.

Ранее США ввели санкции против менеджеров российской компании «Совфрахт». Трех сотрудников транспортной группы подозревают в причастности к поставкам топлива Вооруженным силам России в Сирии.

В МИДе подчеркнули, что заблокированные средства компании до сих пор не возвращены, то есть украдены. Помимо этого там напомнили о целях поставки топлива в арабскую республику, заявив, что России с 2015 года оказывают правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками.

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