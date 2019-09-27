СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-27T15:55:10+03:00

На Украине назвали СНГ «клубом неудачников», мошенники стали чаще обманывать россиян под видом звонка из банка, в Кремле поддержали запрет курения на балконах 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- На Украине назвали СНГ «клубом неудачников». Вице-премьер Дмитрий Кулеба заявил, что Содружество — это клуб людей, которые не смогли цивилизованно расстаться, а значит, не способны создать ничего нового. При этом политик отметил, что не считает СНГ препятствием для евроинтеграции украинского государства.

- Мошенники стали чаще обманывать россиян, используя телефонные номера банков. По сообщению операторов связи, проблема с подменой банковских номеров стремительно расширяется и ее нужно срочно решать. Буквально за три месяца злоумышленники заменили почти 200 номеров финансовых учреждений.

Но иногда мошенником может стать сам клиент банка. Причем добросовестный. Все чаще россияне сталкиваются с тем, что банкоматы выдают больше денег, чем человек запрашивает. Разбираемся, что делать в таких случаях.

- Россияне рассказали, до какого возраста хотят дожить. Согласно исследованиям некоммерческого пенсионного фонда Сбербанка, средняя желаемая продолжительность жизни в нашей стране - 87 лет.

У москвичей и севастопольцев этот показатель выше - 92 года. Жители Питера и Оренбурга оценивают свои возможности скромнее - 85-86 лет.

- В Кремле поддержали запрет курения на балконах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что любые меры, которые могут спасти жизни людей - хороши.

Ранее в МЧС рассказали о наказании за курение на балконе. За нарушение закона предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. В ведомстве пояснили: курильщикам грозит штраф до трех тысяч рублей. Уголовно нарушителя накажут, если из-за брошенного окурка возникнет крупный пожар: сгорит балкон или несколько квартир.

- В России хотят создать единую базу плательщиков ЖКХ. Этим вопросом сейчас занимаются чиновники Минстроя. Система должна объединить персональные данные всех лиц, оплачивающих коммунальные услуги. С помощью платформы будут бороться с должниками.