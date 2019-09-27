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Россиянам пообещали новую потребительскую корзину, на Урале начали тестировать оборудование для суверенного интернета, Максим Аверин устроил пьяный дебош на борту самолета

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Валентин Алфимов - с главными темами дня

Россиянам пообещали новую потребительскую корзину, на Урале начали тестировать оборудование для суверенного интернета, Максим Аверин устроил пьяный дебош на борту самолета

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Главное. О чем говорит страна:

- В Кремле надеются, что до публикации стенограммы Дональда Трампа с Владимиром Путиным ситуация не дойдет. Как заявил пресс-секретарь российского президента, обычно содержание разговоров глав государств находится под грифом "секретно".

- Россиянам пообещали новую потребительскую корзину. Дмитрий Медведев поручил составлять её по базовому, а не минимальному набору продуктов. По словам премьер-министра, это необходимо, чтобы сформировать полноценный рацион для россиян.

Новую потребительскую корзину уже разработали в Институте социально-экономических проблем народонаселения РАН. Доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Вячеслав Бобков рассказал, что состоять она будет из 3-х частей.

- На Урале начали тестировать оборудование для суверенного интернета. В число пилотных городов вошли Екатеринбург, Тюмень и Челябинск. В проекте задействованы все крупнейшие операторы связи, работающие в регионе. Роскомнадзор планирует до конца года полностью покрыть системами DPI весь Уральский федеральный округ. Что это за система и как она работает, - объяснил IT-специалист Юрий Максимов.

- Обязательное наличие бумажных трудовых книжек могут исключить уже в следующем году. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что теперь гражданам при обращении за госуслугами больше не нужны будут такие документы в привычном формате. Все данные будут присылать в Пенсионный фонд.

Однако работодатели по-прежнему смогут потребовать от работника бумажную трудовую.

По словам генерального инспектора труда Ассоциаций профсоюзов России Сергея Храмова, привычные документы о стаже станут выполнять роль резюме.

- Максим Аверин прокомментировал пьяный дебош на борту самолета. Актер написал в инстаграме: "У меня все хорошо, не волнуйтесь".

Ранее стало известно, что Аверина задержали после полета рейсом Барнаул - Москва.

Со слов очевидцев, актер был пьян и не стеснялся в выражениях в разговоре с членами экипажа. Теперь Аверину грозит наказание по статье "Мелкое хулиганство". За нарушение общественного порядка ему выпишут штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев считает, что для борьбы с неадекватными пассажирами, нужно разрешить экипажу применять спецсредства.

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