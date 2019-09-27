СЕГОДНЯ 19:03 2019-09-27T21:30:07+03:00

Лавров провел переговоры с Помпео, в Госдуме предложили лишить аккредитации Дойче Велли за вмешательство в дела России, в Киргизии обиделись на высказывания Андрея Малахова 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Сергей Лавров и Майк Помпео встретились на Генассамблее ООН. Переговоры российского министра иностранных дел и госсекретаря США продлились меньше часа.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян считает, что Америка и Россия в принципе говорят на разных языках, и формальная встреча Сергея Лаврова и Майка Помпео ничего не изменит.

- Владимир Соловьёв оценил предложение комиссии Госдумы лишить аккредитации Дойче Велли. Телеведущий рассказал Радио «Комсомольская правда», что он против всяческих запретов и ограничений для работы журналистов.

Ранее глава Комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в действиях Дойче Велле есть признаки вмешательства во внутренние дела Москвы, а само издание имеет признаки иностранного агента.

- МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в интернете. В закон «О полиции» внесут изменения. Среди них - административная ответственность за оскорбления сотрудников ведомства. Какое именно наказание предусмотрят - не уточняется. Но уже известно, что нововведение вступит в силу в январе следующего года.

- В МИДе опровергли информацию о вызове российского дипломата во внешнеполитическое ведомство Киргизии из-за передачи Андрея Малахова. Сообщается, что это был плановый рабочий контакт.

В российском министерстве подчеркнули, что точка зрения Малахова - это мнение журналиста и его личный взгляд на ситуацию. Кроме того, ведомство порекомендовало "посольству Киргизии в Москве воспользоваться законом страны пребывания о СМИ в части права на ответ".

"К двусторонним межгосударственным отношениям эта ситуация отношения не имеет", - указали в министерстве.

24 сентября в эфире своей телепередачи Малахов предположил, что таксист Исламбек Акбаров с учетом плохой социально-экономической ситуации в Киргизии за денежное вознаграждение мог специально устроить ДТП. В пятницу МИД Киргизии сообщил, что выразил озабоченность высказываниями Малахова советнику-посланнику посольства России, который был якобы вызван в киргизское дипведомство.