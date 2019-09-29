Джон Рокфеллер - миллиардер, окончание строительства БАМа, премьера мультфильма «Красавица и чудовище»
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Джон Рокфеллер - миллиардер, окончание строительства БАМа, премьера мультфильма «Красавица и чудовище»
29 сентября. В этот день в разные годы:
1916 год - состояние Джона Рокфеллера достигло 1 миллиарда долларов в мире.
1984 год - окончание строительства БАМа.
1991 год - премьера мультфильма «Красавица и чудовище».
1998 год - выход нового диска певицы Шакиры.