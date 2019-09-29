2019-09-29T11:48:42+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Джон Рокфеллер - миллиардер, окончание строительства БАМа, премьера мультфильма «Красавица и чудовище»

Обзор событий, произошедших в этот деньОбзор событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Джон Рокфеллер - миллиардер, окончание строительства БАМа, премьера мультфильма «Красавица и чудовище»

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29 сентября. В этот день в разные годы:

1916 год - состояние Джона Рокфеллера достигло 1 миллиарда долларов в мире.

1984 год - окончание строительства БАМа.

1991 год - премьера мультфильма «Красавица и чудовище».

1998 год - выход нового диска певицы Шакиры.

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