СЕГОДНЯ 12:03 2019-09-29T13:43:35+03:00

Берлин считает, что Зеленский оскорбил Меркель, актриса Наталья Бочкарева заявила, что ее пытаются подставить 00:00 00:00

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- Президент Украины Владимир Зеленский оскорбил Ангелу Меркель и немецкое правительство. Так считают в Берлине, пишет газета der Spiegel. Дело в том, что украинский лидер согласился с президентом США Дональдом Трампом, который заявил - "канцлер Германии много говорит и мало делает". В свою очередь в правительстве Германии напомнили, что именно Меркель и бывший министр иностранных дел Штайнмайер сделали все для того, чтобы на Украине не разгорелась полномасштабная война.

Тем временем Дональд Трамп искал доказательства причастности Украины к вмешательству в американские выборы. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции данные. Президент США уверен – вмешательство могло быть, но со стороны Украины. Для этого он даже отправил в Киев своего адвоката Рудольфа Джулиани. По мнению главы Белого дома, на Украине находятся те, кто активно поддерживает демократическую партию – соперников Трампа.

- Поклонники актрисы Натальи Бочкарёвой потребовали от неё объяснить видео с задержанием. Сейчас на странице звезды в "Инстаграме" появляется всё больше и больше комментариев. Мнения в них разделяются. Часть людей советуют признать преступление, другие предлагают даже юридическую защиту. Как стало известно, в ночь на субботу, 28 сентября, инспекторы ДПС остановили на улице Стромынка автомобиль «Кадиллак». Сидевшая за рулем женщина заметно нервничала. Ее поведение показалось сотрудникам полиции странным, они предложили пройти медосвидетельствование. Женщина отказалась. Но при этом сама показала инспекторам пакетик с неким порошком, который был при ней.

В пресс-службе МВД эпизод с наркотиками комментируют, не называя личные данные задержанной. Сама актриса заявила Радио "Комсомольская Правда" о том, что на видео не она, и предположила, что ролик - монтаж и чья-то злая шутка. Также она сказала, что ту ночь она провела с детьми дома.

- За полгода в России пропали более 8 тысяч детей. Такие данные предоставил Следственный комитет России. Большинство таких случаев происходит в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, а также в Красноярском и Ставропольском краях. Дети убегают из дома и спецучреждений от скандалов, насилия, плохих условий жизни, а иногда за мечтами о деньгах или большой любви.

- Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Центральной России на следующей неделе. Предстоящая зима в России по своим климатическим показателям может стать одной из самых суровых за последние годы. Основываясь на данных со спутников, метеорологи пообещали, что будут побиты все прежние рекорды.

- Уволенная за откровенный фотографии учительница призвала коллег раздеться. Тренер по кикбоксингу в детско-юношеском центре из Магнитогорска Екатерина Конопенко записала видеобращение. Конопенко потеряла работу в детско-юношеском центре за эротические фотографии 10-летней давности. Они были опубликованы в соцсетях. Снимками и видео заинтересовались в прокуратуре и Следственном комитете (СК) — якобы они пропагандируют насилие. По решению прокуратуры женщину уволили за аморальность. Педагог намерена подать в суд и потребовать восстановить ее на работе.

- Россиянам пообещали новую потребительскую корзину. Дмитрий Медведев поручил составлять её по базовому, а не минимальному набору продуктов. По словам премьер-министра, это необходимо, чтобы сформировать полноценный рацион для россиян.

Новую потребительскую корзину уже разработали в Институте социально-экономических проблем народонаселения РАН. Подготовкой документов для изменения займутся сразу несколько ведомств – Минтруд , Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минфин. Постепенный переход к новой потребительской корзине планируется с 2021 года

- Жена Павла Мамаева показал реакцию болельщиков «Ростова» на переход её мужа в команду. Видео появилось в её Instagram. На кадрах слышно, как трибуны с болельщиками «Ростова» приветствуют Павла Мамаева и скандируют его имя и фамилию. Ранее пресс-служба «Ростова» подтвердила информацию о том, что полузащитник Павел Мамаев перешёл в состав команды. Контракт заключили на 2 года.