СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-29T14:28:36+03:00

Украина возобновляет пассажирские перевозки в Крым, в России появился новый документ для приема на работу, в Подмосковье сняли в небе НЛО 00:00 00:00

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- Киев возобновляет регулярные пассажирские перевозки в Крым. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Он уточнил, что строятся контрольно-пропускные пункты въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак". Министр также добавил, конкурсы для перевозчиков проведут местные власти при участии его ведомства, но не уточнил какие именно перевозки восстановят - автобусные или железнодорожные

- Режиссер Марк Захаров скончался во сне. Об этом рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер. За несколько часов до смерти режиссер поприветствовал новую смену врачей, принял положенные лекарства и прилег поспать .«Повернулся к стене, заснул и...», – говорит Варшавер. В конце августа Марк Захаров попал в больницу с воспалением легких. 9 сентября его выписали домой, но болезнь вернулась и его снова госпитализировали. Там за режиссером наблюдали врачи и полностью контролировали его состояние. Но 28 сентября утром великий режиссер скончался.

В Мосгордуме уже заявили, что одну из улиц в Москве могут назвать в честь великого режиссера, а также предложили увековечить имя Марка Захарова в названии театра Ленком. Прощание с Марком Захаровым пройдёт 1 октября в «Ленкоме. Оно начнется в 10 утра. Всё будет происходить на основной сцене театра «Ленком». А в 2 часа все отправятся на Новодевичье кладбище, где Марк Анатольевич будет похоронен рядом с могилами Говорухина, Табакова, Броневого.

- Мошенники стали чаще обманывать россиян, используя телефонные номера банков. По сообщению операторов связи, проблема с подменой банковских номеров стремительно расширяется и ее нужно срочно решать. Буквально за три месяца злоумышленники заменили почти 200 номеров финансовых учреждений. Но иногда мошенником может стать сам клиент банка. Причем добросовестный. Все чаще россияне сталкиваются с тем, что банкоматы выдают больше денег, чем человек запрашивает.

- Жители Подмосковья сняли в небе НЛО. Странное темное кольцо появилось в городском округе Селятино в Наро-Фоминском районе. Фото и видео аномалии появились в социальных сетях. Очевидцы предположили, что это стая птиц — хотя кольцо висит неподвижно и никуда не перемещается. А сторонники инопланетной теории заявили, что это портал в другой мир. Его инопланетяне забыли вернуть в режим невидимости.

Как бы очевидцы необычного явления не хотели верить в прибытие инопланетян, специалисты нашли ему научное объяснение. По словам, профессора биологии и уфолога Юрия Симакова, жители Подмосковья наблюдали нередкое атмосферное явление, так называемый тор.

- Стали известны личности школьников из Башкирии, взорвавших 10 щенков петардами. Малолетним живодерам начали угрожать. Эта история прогремела на всю Башкирию. Группа школьников убила собаку, а новорожденных щенят взорвала петардами.

- В России появился новый документ для приема на работу. Вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда. Теперь вместо СНИЛС работнику нужно предъявить электронный документ — уведомление из ПФР. Уточняется, что каждое уведомление защищено электронной подписью сотрудника Пенсионного фонда. А выданные до 1 апреля этого года бумажные страховые свидетельства остались в силе.