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В Москве на проспекте Сахарова начинается митинг в защиту политзаключенных

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Михаил Антонов - с главными новостями дня

В Москве на проспекте Сахарова начинается митинг в защиту политзаключенных

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- В Москве на проспекте Сахарова стартует митинг в защиту политзаключенных. Участники намерены требовать прекращения дел и освобождения всех задержанных на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которые проходили в июле и августе. Акция согласована на 20 тысяч человек. Заявитель – Либертарианская партия. Сбор участников начинается в эти минуты, сам митинг будет проходить с 15 до 17.

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