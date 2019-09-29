СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-29T15:06:26+03:00

В Москве на проспекте Сахарова начинается митинг в защиту политзаключенных 00:00 00:00

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- В Москве на проспекте Сахарова стартует митинг в защиту политзаключенных. Участники намерены требовать прекращения дел и освобождения всех задержанных на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которые проходили в июле и августе. Акция согласована на 20 тысяч человек. Заявитель – Либертарианская партия. Сбор участников начинается в эти минуты, сам митинг будет проходить с 15 до 17.