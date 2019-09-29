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От Зеленского потребовали опубликовать стенограммы разговоров с Путиным, в Москве проходит митинг в защиту политзаключенных

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Михаил Антонов - с главными новостями дня

От Зеленского потребовали опубликовать стенограммы разговоров с Путиным, в Москве проходит митинг в защиту политзаключенных

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Главные темы:

- Жители Украины потребовали от президента страны Владимира Зеленского опубликовать стенограммы всех его телефонных разговоров с лидером России Владимиром Путиным. Две соответствующие петиции появились на сайте украинского президента. «Народ Украины требует от Вас сообщить ту цену, что он заплатил или заплатит за освобождение украинских граждан. Сделайте шаг к настоящей демократии!» — объяснил свой запрос автор первой из них. Под ней стоят подписи 46 человек. Во второй, составленной на украинском языке, отмечено, что Зеленский как должностное лицо не может сослаться на частный характер этих бесед. Под этой петицией подписались 133 пользователя.

- В Москве на проспекте Сахарова люди собрались митинг в защиту политзаключенных. И если первые акции проходили под лозунгом "Допускай", имея ввиду - допуск отстраненных кандидатов на выборы в Мосгордуму, то нынешний лозунг митинга "Отпускай!"

Участники требуют прекращения дел и освобождения всех задержанных на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которые проходили в июле и августе.

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