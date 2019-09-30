2019-09-30T17:46:35+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Премьера «Волшебной флейты» Моцарта, создание «Молодой гвардии», публикация карикатур на пророка Мухаммеда

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Премьера «Волшебной флейты» Моцарта, создание «Молодой гвардии», публикация карикатур на пророка Мухаммеда

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30 сентября. В этот день в разные годы:

- 1791 год. Премьера в Вене оперы «Волшебная флейта» Моцарта.

- 1942 год. В Краснодоне создается комсомольская организация «Молодая гвардия».

- 2005 год. Публикация карикатур на пророка Мухаммеда.

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