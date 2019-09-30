Премьера «Волшебной флейты» Моцарта, создание «Молодой гвардии», публикация карикатур на пророка Мухаммеда
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Премьера «Волшебной флейты» Моцарта, создание «Молодой гвардии», публикация карикатур на пророка Мухаммеда
30 сентября. В этот день в разные годы:
- 1791 год. Премьера в Вене оперы «Волшебная флейта» Моцарта.
- 1942 год. В Краснодоне создается комсомольская организация «Молодая гвардия».
- 2005 год. Публикация карикатур на пророка Мухаммеда.