СЕГОДНЯ 12:03 2019-09-30T14:06:50+03:00

В России потушили все лесные пожары, освободили пострадавших от терактов и стихии от НДФЛ и готовятся создать новый космический корабль 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Владимир Путин освободил от уплаты НФДЛ россиян, которые пострадали от терактов и стихийных бедствий. Помимо этого, на послабление могут рассчитывать граждане, у которых жертвы чрезвычайных ситуаций арендовали жилье за счет денег из государственного бюджета. Такой документ опубликован на сайте правовой информации.

- Суд арестовал браконьеров из КНДР, которые незаконно рыбачили в Японском море. Подробнее - корреспондент «Комсомольская правда» во Владивостоке Александра Шопэнко.

- В России потушили все лесные пожары - сообщает служба «Авиалесоохрана». По данным ведомства, за прошедшие сутки было ликвидировано семь возгораний общей площадью около ста гектаров. В их тушении были задействованы 100 человек, 24 единицы техники, 13 воздушных судов.

- Посольство России в Осло назвало статью норвежского издания о действиях российского спецназа на территории королевства фальшивкой. Ведомство характеризует эту информацию как грубую провокацию. На сайте посольства указано, что публикация - «часть ведущейся в Норвегии системной работы по насаждению образа врага в лице России».

- В России создадут новый космический корабль - проектированием займется компания МТКС в партнерстве с «Роскосмосом». Отечественная разработка станет аналогом американского аппарата Дрэгон Илона Маска.

Российский транспортный корабль будет снабжать грузами Международную космическую станцию и получит название «Арго» - в честь судна, на котором в поисках золотого руна по древнегреческой мифологии отправились аргонавты.

На своем борту «Арго» сможет доставлять 2 тонны груза и возвращать до 1 тонны. Ресурс комического грузовика - 20 циклов взлет-посадка.