СЕГОДНЯ 13:28 2019-09-30T14:21:59+03:00

Путин прилетел в Париж на церемонию прощания с Шираком, экс-генпрокурор Украины сбежал из страны, Москва думает над ответом в «визовой войне» с США 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Владимир Путин прилетел в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком. Литургия идёт в соборе Сен-Сюльпис. Ожидается, что на церемонию приедут около 80 бывших и действующих глав иностранных государств.

- На Украине сообщили о бегстве бывшего генпрокурора Юрия Луценко. По данным экс-депутата Рады, Луценко покинул страну после интервью американским СМИ.

По словам Сергея Лещенко, поводом стал рассказ о ситуации с расследованием дела в отношении Джозефа Байдена и его сына. Луценко сообщил в интервью западным журналистам, что дважды встречался с адвокатом Дональда Трампа, который попросил его начать дело против семьи Байдена.

- Российский МИД не исключает ответных мер после визовых действий Вашингтона. Замглавы ведомства Сергей Рябков подчеркнул, что визовую войну начали Штаты. Дипломат добавил, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону договориться, а не действовать по принципу «око за око». Какими могут стать ответные действия со стороны России, Рябков не уточнил.