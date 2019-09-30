СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-30T15:10:32+03:00

Молочка может подорожать из-за новой системы сертификации, армия получила современные танки Т-90М, в России появятся электронные водительские удостоверения 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Россельхознадзор опроверг информацию о возможном подорожании молочных продуктов. Официальный представитель ведомства Юлия Меланова сообщила, что переход на электронную ветеринарную сертификацию в рамках системы «Меркурий» не приведет к росту цен.

Ранее СМИ со ссылкой на главу комитета по развитию предпринимательства Московской торгово-промышленной палаты Марину Петрову сообщили, что молочка подорожает на 10 процентов уже этой осенью. Возможный рост стоимости связан с новой маркировкой и электронной ветеринарной сертификацией этих продуктов.

- В Россию возвращается «бабье лето». Теплей всего в Центральном Федеральном Округе – в Воронежской, Белгородской, Липецкой области днем термометры будут показывать до +22. Метеорологи сообщают, что в среднем температура превысит норму на 4 градуса - погода в начале октября больше соответствует сентябрьским показателям. Однако научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что теплый ветер будет сопровождаться пасмурным небом.

- Российская армия получила современные танки Т-90М. Об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Олег Салюков. Модификация разработана в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3». Ключевое отличие новой машины - измененный башенный модуль с многослойным бронированием.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что Т-90М станет одним из флагманов российской армии.

- В России появятся электронные водительские удостоверения. Как рассказал в интервью агентству ТАСС глава Госавтоинспекции Михаил Черников, сейчас прорабатывается инициатива их внедрения. Он добавил, что благодаря этой технологии в скором времени автомобилисты смогут показывать права на экранах смартфонов. При этом Черников не уточнил, когда именно нововведение вступит в силу.

- Россияне определили субъективный «порог бедности». По данным опроса «Левада-центра», большинство считают бедными семьи, где на одного человека приходится 12 с половиной тысяч рублей. Этот показатель выше установленного в стране прожиточного минимума», который сейчас составляет чуть больше 11 тысяч рублей.

При этом 40% опрошенных признались, что получают доход ниже субъективной границы. Об этом нам рассказал эксперт «Левада-центра» Степан Гончаров.