СЕГОДНЯ 15:16 2019-09-30T16:10:24+03:00

Мошенники под видом представителей Роструда выманивают у россиян персональные данные, а в Минздраве призвали ограничить рекламу сладостей 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- В России появился новый вид мошенничества. Аферисты под видом представителей министерства труда, предлагают людям несуществующие пособия. Злоумышленники орудуют в соцсетях, и от имени НЕ официальной страницы ведомства в фейсбуке предлагают россиянам получить 115 тысяч рублей. Минтруд призывает не реагировать на подобные сообщения. Сотрудники ведомства считают, что таким образом, мошенники выманивают персональные данные граждан.

- В Минздраве призвали ограничить рекламу сладостей. Инициатором такого предложения стал главный внештатный диетолог ведомства Виктор Тутельян.

Он отмечает, что за последние годы россияне стали потреблять больше сахара, а это повышает риск развития диабета и ожирения. При этом сахар может быть полезен для людей, которые тратят много энергии, - подчеркнул Тутельян.

Научный редактор журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург согласен с инициативой специалиста Минздрава. Диетолог утверждает, что сахар даже может быть причиной развития онкологии.