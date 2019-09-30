30 Сент. 19:03 2019-09-30T21:42:32+03:00

В Центра Блохина опровергли массовые увольнения врачей, в Кремле рассказали, что планов по повышению пенсионного возраста нет, Сергей Юран заявил, что готов возглавить «Спартак» 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Мосгорсуд отменил реальный срок Павлу Устинову. Ему назначили один год условно и 2 года испытательного срока. Статью переквалифицировали с тяжкой на среднюю.

Сам Устинов свою вину не признает.

Сестра актера, Юлия Устинова рассказала «Комсомольской правде» о том, что рассчитывала на другое решение суда.

- В пресс-службе московского НИИ детской онкологии Центра Блохина опровергли массовые увольнения врачей. «Комсомольской правде» заявили, что ни одного заявления об уходе специалистов из центра в отделе кадров нет, сотрудники, оказывающие помощь детям, продолжают работать.

Накануне стало известно, что 26 врачей НИИ подготовили заявления об уходе. В ролике, опубликованном в интернете, медики потребовали отстранения нового директора центра Светланы Варфоломеевой, которую назначили на руководящую должность в июне этого года.

- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет расследовать нарушения законов по приказу из-за границы. В то же время он подчеркнул, что правоохранительные органы готовы реагировать на любые преступления. Такое заявление прозвучало после скандала, в котором президента Дональда Трампа обвинили в том, что он оказывал давление на Зеленского, добиваясь проведения расследования против Хантера Байдена.

- В Кремле отреагировали на сообщения о возможном повышении пенсионного возраста в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что таких планов нет.

Тем временем Минтруд отчитался об индексаций пенсий. Уже с января следующего года больше 30 миллионов неработающих пенсионеров будут получать больше - в среднем, на одну тысячу рублей. Таким образом, выплаты повысят с пятнадцати с половиной тысяч до шестнадцати.

- В Петербурге прекратили дело священника, которого обвиняли в смерти падчерицы от ВИЧ-инфекции.

- «Комсомольская правда» опубликовала видео из телефона Михаила Хачатуряна, на котором он пинает своих дочерей за то, что они съели много конфет.

- Бывший футболист «Спартака» и «Сборной России» Сергей Юран заявил, что готов возглавить столичный клуб.

В интервью Радио «Комсомольская правда» Юран рассказал, что знает, как вывести «красно-белых» из кризиса.