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Лавров выступил в ООН, Минздрав предлагает по 2 курилки на аэропорт, в Москву придут сильные дожди

Антон Челышев - с главными темами дняАнтон Челышев - с главными темами дня

Антон Челышев - с главными темами дня

Лавров выступил в ООН, Минздрав предлагает по 2 курилки на аэропорт, в Москву придут сильные дожди

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Главные темы:

- Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на Генассамблее ООН. Он принял участие в общеполитической дискуссии и сделал несколько заявлений на пресс-конференции. Помимо регулярно поднимаемых тем сирийского и украинского урегулирования, он ответил на вопросы о штрафах за курение в штаб-квартире ООН и обвинил западные страны во взятии курса на подмену международных конвенций собственными правилами. меняются день ото дня, в зависимости от настроения, политической конъюнктуры".

Помимо этого глава МИДа пообещал, что Россия внесет на сессии Генассамблеи ООН проект резолюции по контролю над вооружениями и продолжит настойчивую работу в пользу укрепления всеобщей безопасности. Министр призвал все страны поддержать призыв о недопустимости ядерной войны. Он отметил, что США нанесли огромный ущерб создававшейся на протяжении десятилетий глобальной системе стратегической стабильности.

После речи Сергея Лаврова в Организации Объединённых Наций выстроилась очередь желающих пообщаться с министром иностранных дел России. Снимок опубликовала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

- В Минздраве поддержали запрет курения на балконах. МЧС в то же время заявляет: «В постановлении правительства об изменениях правил противопожарного режима - курить на балконах не запрещается, если оно не создает угрозы пожарной безопасности».

При этом ранее в ведомстве предупредили, что за нарушение закона предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Курильщикам грозит штраф до трех тысяч рублей. Уголовно нарушителя накажут, если из-за брошенного окурка возникнет крупный пожар: сгорит балкон или несколько квартир.

- Минздрав хочет ограничить количество курилок в аэропортах. Их должно быть не более двух на одну воздушную гавань. По данным СМИ, ведомство предлагает, чтобы специальные комнаты располагались в изолированных помещениях с непрозрачными стенами и были оборудованы вентиляционными системами. Автор законопроекта о возвращении курилок в аэропорты, депутат Сергей Боярский считает, что такого количества недостаточно.

- В Москву придут сильные дожди. Синоптики обещают, что выпадет около 40% от месячной нормы осадков. Об этом сообщил Радио «Комсомольская правда» ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что если в субботу обойдется без осадков, то уже в воскресенье во второй половине дня ожидается дождь.

- Специалисты закончили погрузку белух в приморской бухте Средней. Их отправят к местам выпуска в Сахалинский залив. Выпустить в море планируют 14 млекопитающих. Дорога займет около трех суток.

- СКР начал проверку по факту изъятия пятерых детей у матери в Челябинской области. Указание дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Местные СМИ утверждают, что чиновники забрали детей у попавшей в больницу многодетной матери. Также сообщалось о конфликтной ситуации с местной администрацией по вопросу предоставления женщине нового жилья. Пока детей поместили в реабилитационный центр. Сама женщина считает, что чиновники ей мстят из-за конфликта по предоставлению жилья.

- Потерявший зрение 44-летний ростовчанин покорил Эльбрус. Большую часть жизни мужчина не видит, но это не помешало ему окончить институт, помогать другим и осуществить свою мечту.

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