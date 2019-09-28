СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-28T15:04:52+03:00

Спецпредставитель США по Украине подал в отставку, в Турции решают, как привлечь туристов из России 00:00 00:00

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- Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку. Причина пока официально неизвестна, но газета The New York Times сообщает со ссылкой на неназванный источник, что это связано с «событиями последних дней».

По информации CNN, имя спецпредставителя США по Украине Курта Волкера упоминалось в жалобе сотрудника американской разведки на беседу Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Он предполагает, что американский лидер использует свои полномочия и шантажирует другое государство для вмешательства в выборы 2020 года.

- Федерация рестораторов дала рекомендации турецким коллегам по привлечению туристов из России. В частности, в барах и ресторанах предлагается вводить в меню поясняющие надписи на русском языке или иллюстрации блюд, а также задуматься над русскоязычным персоналом.

Ранее аналитики составили рейтинг самых популярных курортных направлений отдыха россиян в 2019 году. Краснодарский край и Крым обогнали Турцию по итогам лета. Так, на Кубани отдохнули 10,5 миллиона человек, на курортах Крыма – более 5 миллионов, а в Турции всего - 3,5 миллиона туристов.