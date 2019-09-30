2019-09-30T16:00:46+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

А что, так можно было? Мосгорсуд заменил Павлу Устинову 3,5 года колонии на условный срок

Актер Павел Устинов перед началом рассмотрения апелляции в Мосгорсуде, 30 сентября 2019 г. Фото Сергей Карпухин/ТАССАктер Павел Устинов перед началом рассмотрения апелляции в Мосгорсуде, 30 сентября 2019 г. Фото Сергей Карпухин/ТАСС

Защита Устинова будет и дальше добиваться оправдания актера

А что, так можно было? Мосгорсуд заменил Павлу Устинову 3,5 года колонии на условный срок

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Мосгорсуд отменил реальный срок Павлу Устинову. Ему назначили один год условно и 2 года испытательного срока. Статью переквалифицировали с тяжкой на среднюю.

Сам Устинов свою вину не признает.

Защита Устинова будет и дальше добиваться оправдания актера, - заявил в интервью Радио «Комсомольская правда» его адвокат Дмитрий Чешков.

На заседании в Мосгорсуде омоновец Александр Лягин, который проходит по делу пострадавшим, рассказал о причинах задержания Устинова во время несанкционированной акции протеста. По словам Лягина, правоохранители предполагали, что актер может быть одним из координаторов шествия.

Мосгорсуд сегодня приобщил видео задержания Устинова к материалам дела - этот ролик отказались рассматривать в суде первой инстанции. На записях видно, что актер стоял возле метро и смотрел в свой смартфон, когда его начали задерживать четверо сотрудников Росгвардии. По мнению защиты, эти материалы доказывают невиновность осужденного.

Также суд приобщил к делу экспертизу, в которой говорится, что на записи задержания не видно, чтобы Устинов захватывал руки сотрудника Росгвардии.

В воскресенье в столице прошел санкционированный митинг в поддержку фигурантов «московского дела». По данным МВД, на акцию пришли 20 тысяч человек. При этом депутат Мосгордумы Сергей Митрохин не исключает, что на улицы вышло больше людей.

Директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил,что состоявшийся в выходные митинг был неудачным.

Этим летом в Москве прошли несколько несанкционированных митингов. Самые крупные акции протеста состоялись 27 июля и 3 августа. После них возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей. Арестованы больше ста человек.

Один из них - актер Павел Устинов. Его осудили на три с половиной года колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа. Приговор обжаловали адвокаты и Генпрокуратура, которая просит изменить наказание на не связанное с лишением свободы. В настоящий момент мера пресечения Устинову изменена с ареста на подписку о невыезде.

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