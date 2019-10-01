СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-01T13:34:31+03:00

Минфин потратит 5 миллиардов рублей на сокращение чиновников, с 1 октября в России вступают в силу множество нововведений, Белоруссия назвала размещение российской военной базы бессмысленным 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Минфин потратит 5 миллиардов рублей на сокращение чиновников. В ведомстве подчеркнули, что в ближайшие три года численность госслужащих может сократиться на 13 тысяч человек.

Такая масштабная оптимизация сэкономит государству до ста миллиардов рублей ежегодно , - рассказал замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

- С 1 октября в России вступают в силу множество законов и нововведений. Разбираемся, как они коснутся разных сфер жизни: что произойдет с зарплатами бюджетников, зачем нужны показатели долговой нагрузки, какая ответственность грозит за курение на балконе.

- Белоруссия назвала размещение российской военной базы бессмысленным. Как заявил глава МИДа республики Владимир Макей, в этом нет "ни практического, ни политического, ни военного смысла". Он уточнил, что вопрос теряет актуальность из-за развития современных технологий, а также усомнился в том, что это поможет укрепить стабильность и безопасность в регионе. Белорусский министр подчеркнул - решение Минска не связано с "влиянием каких-то внешних сил.