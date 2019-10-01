СЕГОДНЯ 12:16 2019-10-01T13:45:08+03:00

Путин попросил - МВД пообещало тщательнее расследовать дела о наркотиках, россиянам понравилось быть банкротами, банки массово снизили ставки по ипотеке 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- МВД усилило контроль за уголовными делами по незаконному обороту наркотиков. В ведомстве рассчитывают, что это снизит количество необоснованных решений, вынесенных сотрудниками органов внутренних дел - передает ТАСС.

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин считает, что главная проблема обвинений по "наркотической" 228-й статье - отсутствие прямых доказательств. Суды, практически всегда, выступают на стороне сотрудников МВД.

Ранее Владимир Путин поручил министерству внутренних дел до 1 октября усовершенствовать контроль за незаконным оборотом наркотиков. Это стало реакцией на преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Его задержали 7 июня в столице, якобы, за хранение запрещенных веществ. Адвокат Голунова заявил, что наркотики подбросили полицейские. Через несколько дней, после широкой огласки в СМИ, дело против журналиста закрыли из-за недоказанности вины. Двое генералов МВД и несколько полицейских УВД по Западному административному округу Москвы были уволены. Сам Голунов утверждал, что преследование связано с его журналистской деятельностью.

- 1 октября исполняется 4 года законодательству о банкротстве физических лиц. В 2015-м в закон "О несостоятельности" внесли дополнительную главу. С каждым годом число желающих стать банкротом увеличивается в полтора раза. Почему все больше людей в нашей стране объявляют себя несостоятельными, хотя совсем не бедные, - разбирался Егор Зайцев.

- Российские банки массово снизили ставки по ипотеке, следует из опроса РИА Новости. Так, минимальная ставка на готовое жилье теперь составляет почти 7 с половиной процентов годовых для зарплатных клиентов.

Ипотека дешевеет с весны этого года. Основная причина - снижение Центробанком ключевой ставки. Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев убежден - это приведет к тому, что россияне начнут активнее брать ипотечные кредиты.

Тем временем стало известно, что россияне задолжали больше семи триллионов рублей по ипотеке - об этом сообщает Центробанк. Только за август этого года просрочки выросли на 236 миллиардов.