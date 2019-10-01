В Москве прощаются с Марком Захаровым, Валуев отказался слушать Грету Тунберг в Госдуме, призывникам планируют повысить штраф за неявку в военкомат
Елена Афонина - с главными темами дня
В Москве прощаются с Марком Захаровым, Валуев отказался слушать Грету Тунберг в Госдуме, призывникам планируют повысить штраф за неявку в военкомат
Главное. О чем говорит страна:
- В Москве прощаются с Марком Захаровым. Проводить в последний путь режиссера к "Ленкому" пришли сотни людей. С подробностями - корреспондент "Комсомольской правды" Анастасия Плешакова.
- Депутат Госдумы Николай Валуев не будет слушать выступление 16-летней шеведской экоактивистки Греты Тунберг в Госдуме. Относиться серьезно к ее словам можно будет после того, как она получит образование - подчеркнул Валуев.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов пригласил Тунберг выступить в нижней палате российского парламента. Такое письмо уже направлено в посольство Швеции в России - рассказал Власов.
- Российским призывникам планируют повысить штраф за неявку в военкомат. Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский рассказал, что взыскания для тех, кто уклоняется от службы в армии, могут вырасти в 6 раз.