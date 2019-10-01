СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-01T14:07:17+03:00

В Москве прощаются с Марком Захаровым, Валуев отказался слушать Грету Тунберг в Госдуме, призывникам планируют повысить штраф за неявку в военкомат 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- В Москве прощаются с Марком Захаровым. Проводить в последний путь режиссера к "Ленкому" пришли сотни людей. С подробностями - корреспондент "Комсомольской правды" Анастасия Плешакова.

- Депутат Госдумы Николай Валуев не будет слушать выступление 16-летней шеведской экоактивистки Греты Тунберг в Госдуме. Относиться серьезно к ее словам можно будет после того, как она получит образование - подчеркнул Валуев.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов пригласил Тунберг выступить в нижней палате российского парламента. Такое письмо уже направлено в посольство Швеции в России - рассказал Власов.

- Российским призывникам планируют повысить штраф за неявку в военкомат. Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский рассказал, что взыскания для тех, кто уклоняется от службы в армии, могут вырасти в 6 раз.