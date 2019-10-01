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Елена АФОНИНА@radio_kp

Минфин хотят ужесточить налогообложение богатых россиян, в Петербург пришел ураган «Мортимер», в Москве зафиксировано рекордно низкое давление

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Минфин хотят ужесточить налогообложение богатых россиян, в Петербург пришел ураган «Мортимер», в Москве зафиксировано рекордно низкое давление

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Главное. О чем говорит страна:

- В Минфине хотят ужесточить налогообложение богатых россиян. Ведомство предложило расширить число критериев для признания граждан налоговыми резидентами. Это касается бизнесменов, которые часть времени проводят за границей.

Сейчас предприниматель не платят налоги в стране, если находятся в ней менее полугода. Теперь же этот срок хотят сократить до 90 дней. Как заявил вице-премьер Антон Силуанов, нововведение необходимо, так как многие бизнесмены пользуются нынешней нормой, чтобы уйти от больших выплат.

- Россиян предупредили о надвигающемся разрушительном урагане "Мортимер". По прогнозам синоптиков, стихия обрушится на северо-запад страны и принесет с собой сильные ливни и штормовой ветер.

- Тем временем, в Москве зафиксировано рекордно низкое давление. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал,что таких показателей не было больше полувека.

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