СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-01T14:24:43+03:00

Минфин хотят ужесточить налогообложение богатых россиян, в Петербург пришел ураган «Мортимер», в Москве зафиксировано рекордно низкое давление 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- В Минфине хотят ужесточить налогообложение богатых россиян. Ведомство предложило расширить число критериев для признания граждан налоговыми резидентами. Это касается бизнесменов, которые часть времени проводят за границей.

Сейчас предприниматель не платят налоги в стране, если находятся в ней менее полугода. Теперь же этот срок хотят сократить до 90 дней. Как заявил вице-премьер Антон Силуанов, нововведение необходимо, так как многие бизнесмены пользуются нынешней нормой, чтобы уйти от больших выплат.

- Россиян предупредили о надвигающемся разрушительном урагане "Мортимер". По прогнозам синоптиков, стихия обрушится на северо-запад страны и принесет с собой сильные ливни и штормовой ветер.

- Тем временем, в Москве зафиксировано рекордно низкое давление. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал,что таких показателей не было больше полувека.