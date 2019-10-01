СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-01T15:40:41+03:00

Врачи онкоцентра им. Блохина уволились, в России начали продавать книги по паспорту, следователи не будут возбуждать уголовное дело о гибели «дятловцев» 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Врачи столичного онкоцентра им. Блохина, которые обвинили новое руководство учреждения в травле медиков - уволились. Об этом сообщил директор центра Иван Стилиди, подчеркнув, что не подписал еще заявления.

В Кремле прокомментировали массовые увольнения врачей в онкоцентре Блохина. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эту ситуацию контролирует Минздрав, а не Кремль. Он добавил, что администрации президента неизвестно, обращались ли врачи в министерство здравоохранения.

Песков также обратил внимание на публикации, которые свидетельствуют о нормальной работе учреждения.

Минздрав считает, что к конфликту между врачами и руководством онкоцентра им. Блохина привели личные амбиции инициаторов "бунта". Якобы они сами хотят руководить отделением. Позицию ведомства озвучил главный детский онколог-гематолог Минздрава Александр Румянцев.

Министерство назвало заявления детских врачей из центра им. Блохина нарушением профессиональной этики, а требования, которые предъявляло новое руководство к коллективу, обоснованными. Предварительно комиссией Минздрава не было обнаружено нарушений в работе онкоцентра, о которых заявляли недовольные врачи. Но проверка продолжается, окончательные результаты объявят 10 октября.

- В России начали продавать книги по паспорту. Теперь библиотекари и кассиры специализированных магазинов будут требовать документы у тех, кто захочет купить литерутуру с возрастной маркировкой.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург отметил, что это коснется и тех авторов, которые включены в школьную программу.

- Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело из-за гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году, об этом стало известно на пресс-конференции, которая прошла в Екатеринбурге.