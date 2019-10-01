1 Окт. 18:03 2019-10-01T21:32:04+03:00

Минздрав не нашел нарушений в работе онкоцентра, в Каспий запретят заходить чужим военным, психически больной напал с ножом на сотрудника Следственного комитета 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Врачи столичного онкоцентра им. Блохина, которые обвинили новое руководство учреждения в травле медиков - уволились. Как сообщил нам замдиректора центра Максим Рыков, - заявления подали все детские онкологи отделения трансплантации костного мозга и сотрудники «некоторых других отделений».

Минздрав считает, что к конфликту между врачами и руководством онкоцентра им. Блохина привели личные амбиции инициаторов "бунта". Якобы они сами хотят руководить отделением. Позицию ведомства озвучил главный детский онколог-гематолог Минздрава Александр Румянцев. Он отметил, что новое руководство НИИ им Блохина делает все для развития учреждения.

Предварительно комиссией Минздрава не было обнаружено нарушений в работе онкоцентра, о которых заявляли недовольные врачи. Но проверка продолжается, окончательные результаты объявят 10 октября.

- Евразийский экономический союз и Сингапур подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Ранее Владимир Путин заявил, что ЕАЭС ведёт переговоры с 13 странами для расширения географии сотрудничества.

Сегодня также стало известно о ратификации Путиным конвенции о правовом статусе Каспия. Документ закрепляет за пятью государствами исключительные права на ответственное освоение Каспийского моря, использование его недр и других ресурсов. Конвенция также призвана исключить нахождение в этих водах вооруженных сил третьих стран.

- Напавшего с ножом на сотрудника Следственного комитета направят на психиатрическую экспертизу. Мужчина стоит на учёте в психоневрологическом диспансере - сообщила представитель ведомства Светлана Петренко. 39-летний житель Санкт-Петербурга атаковал полковника юстиции в Техническом переулке Москвы. Во время задержания он сообщил, что пошел на убийство из-за того, что у него отбирали квартиру.