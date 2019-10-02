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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом, врачи онкоцентра Блохина составили график увольнений, Путин проведет совещание по проблемам здравоохранения

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Валентин Алфимов - с главными темами дня

Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом, врачи онкоцентра Блохина составили график увольнений, Путин проведет совещание по проблемам здравоохранения

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Главное. О чем говорит страна:

- Дональд Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом. У граждан Америки пытаются отобрать их голоса, свободу и права - написал президент США в твитере.

Доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян считает, что импичмент Трампа может грозить карьере многим американским политикам.

- В онкоцентре имени Блохина сообщили о новых увольнениях. Замдиректора НИИ Георгий Менткевич отметил, что заявления написали от 10 до 12 врачей. Он также добавил, что работает в институте последние два дня. По его словам, медики составили график увольнений, чтобы от этого не пострадали пациенты. Группе врачей из онкоцентра уже предрекли волчий билет в профессиональном сообществе.

- Тем временем, в среду в Кремле Владимир Путин проведет совещание, посвященное вопросам здравоохранения. Ранее появилась информация, что на нем президент поднимет тему массовых увольнений в онкоцентре Блохина. Однако, как сообщил специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов, предстоящая встреча не связана с этой проблемой.

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