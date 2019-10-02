СЕГОДНЯ 12:16 2019-10-02T16:14:30+03:00

Убийца женщины-кондуктора ненавидел общественный транспорт, таяние вечной мерзлоты в России увеличит стоимость добычи нефти, журналист пожаловался на избиение на курсах Минобороны 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Убийца женщины-кондуктора во Владивостоке страдал психическим расстройством. Местные жители рассказали "Комсомольской правде", что мужчина ненавидел общественный транспорт, кричал на проезжающие трамваи и несколько раз поджигал их.

- Таяние вечной мерзлоты в России может привести к разрушению объектов инфраструктуры и изменению климата. Такие выводы сделал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического НИИ Алексей Екайкин. Он отметил, что больше половины нашей страны находится в зоне криосферы, и слой льда в таких районах может уменьшиться в среднем на 4 метра к уже к началу следующего века.

Руководитель отдела исследований изменения климата «Государственного гидрологического института» Олег Анисимов рассказал, что при таянии мерзлоты увеличится стоимость добычи нефти.

- Союз журналистов России опроверг избиение корреспондента РИА Новости Святослава Павлова на курсах министерства обороны "Бастион". Гендиректор информагенства Димтрий Киселев заявил, что обращение Павлова в следком было преждевременным. Проводится внутренняя проверка - добавил Киселев.

Ранее журналист РИА Новости пожаловался следователям на жестокое обращение во время курсов по подготовке к работе военных корреспондентов. По его словам, во время захвата заложников участников курса избили морские пехотинцы, а после — заставили ползать по камням, начали бить и издеваться.