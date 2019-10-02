СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-02T16:25:31+03:00

Российские пограничники открыли огонь по кораблю браконьеров из КНДР, в ГИБДД предложили отключать дорожные камеры во время непогоды, операторов 5G переведут на российские серверы 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Российские пограничники открыли огонь по кораблю браконьеров из КНДР. Северокорейцы в Японском море не выполнили законные требования, - об этом сообщили в ФСБ. Там отметили,что на судне начался пожар, но он быстро был потушен. Корабль задержали, эвакуировали весь экипаж. Пострадали пять браконьеров, им оказали медпомощь. 64 нарушителя уже доставлены в Находку для разбирательства.

Это уже четвертый за последние недели случай задержания браконьеров из КНДР в территориальных водах России.

Как отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, нужно вести диалог с властями Северной Кореи, чтобы в дальнейшем избегать таких инцидентов.

- В ГИБДД предложили отключать дорожные камеры во время непогоды. Оказалось, что в дождь или туман системы некорректно фиксируют нарушения. Водители не должны получать штрафы из-за технических ошибок - считают в госавтоинспекции.

Руководитель Общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль убежден - это популистские заявления и посоветовал ГИБДД не жалеть денег на качественные дорожные камеры.

- Операторов 5G переведут на российские серверы. Через пять лет компании, которые предоставляют услуги мобильного интернета по новой технологии, будут обязаны использовать отечественные разработки. На прошлой неделе документ одобрил президиум правительственной комиссии по цифровому развитию.

Ведущий аналитик Мобайл Рисёч груп Эльдар Муртазин считает, что такое решение обезопасит инфраструктуру сотовой связи. Однако, по его словам, оно может привести к существенному удорожанию строительства базовых станций.