2019-10-02T17:43:52+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Мошенники вытягивают у россиян миллиарды на чудо-средствах, камчатский вулкан выбросил 10-километровый столб пепла, в России могут появиться частные судебные приставы

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Мошенники вытягивают у россиян миллиарды на чудо-средствах, камчатский вулкан выбросил 10-километровый столб пепла, в России могут появиться частные судебные приставы

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Главное. О чем говорит страна:

- В России ежедневно появляются новые способы мошенничества. Чаще всего они связаны с телефонными звонками якобы от службы безопасности банка - или с соцсетями, где злоумышленники втираются в доверие пользователей и выманивают у них деньги. Но и за пределами интернета полно обмана. Предприимчивые бизнесмены делают целое состояние на «чудо-матрасах» или волшебной мази, которая способна вылечить от всех болезней.

Почему никто не может найти управу на лжецелителей, вытягивающих у доверчивых граждан их последние деньги, разбирался журналист «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин, он на прямой связи со студией.

- Камчатский вулкан Шивелуч выбросил почти десятикилометровый столб пепла. Как сообщили в МЧС, ближайшие населенные пункты не засыпало, но есть вероятность выпадения небольшого количества пепла в Усть-Камчатском муниципальном районе - это около ста километров от вулкана. Шивелучу присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

- Представители бизнеса предложили привлечь частных судебных приставов к взысканию долгов с юридических лиц. По мнению предпринимателей, это должно снизить нагрузку на госорганы и бюджетные расходы. Отмечается, что частные приставы будут заниматься решением только коммерческих споров.

Дел о взыскании средств с юрлиц немного, но средняя сумма задолженности по ним гораздо выше обычных. Компания, выигравшая дело, сможет обратиться к частному приставу, а тот — за вознаграждение арестовать имущество и счета должника.

Руководитель бюро по защите прав предпринимателей «Опоры России» Алексей Петропольский считает, что создание института частных судебных приставов может стать методом для устранения конкурентов.

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