СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-02T18:07:59+03:00

Путин заявил, что все энергетические проекты будут вне политики, а Песков назвал позитивным фактом подписание Украиной «формулы Штайнмайера» 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума «Российская экономическая неделя». Главной темой обсуждения стало энергетическое партнерство, в рамках которой участники затронули вопросы международного сотрудничества.

Выступая перед участниками форума президент подчеркнул, что российские энергетические компании всегда работали по правилам.

Не остались без внимания и темы внешней политики. Так, российский глава прокомментировал разведданные США об атаке Ирана на нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии.

- В Кремле оценили подписание Украиной «формулы Штайнмайера». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это позитивным фактом. По его словам, теперь стороны начнут работу над перспективами проведения саммита «нормандской четвёрки». Песков также выразил надежду на дальнейшее исполнение минских договорённостей.

Между тем, глава российского МИДа Сергей Лавров на полях Валдайского форума заявил, что реакция некоторых политических сил на Украине на согласование документа вызывает настороженность.

Ранее в Донбассе отреагировали на формулу. Главы ДНР и ЛНР сделали совместное заявление. По словам Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, республики продолжат переговоры в Минске, чтобы «в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению».

Донецкий политолог Николай Рагозин считает, что радоваться подписанию формулы - рано.