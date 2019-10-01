1 Окт. 18:33 2019-10-01T21:42:20+03:00

Павел Устинов: Я не осознавал, что происходит, пока меня не подвели к автозаку 00:00 00:00

После освобождения Павел Устинов дал интервью Комсомольской правде. В разговоре с журналистом Романом Головановым, актер рассказал, что недоволен приговором и обязательно будет добиваться полного оправдания. Актер отметил, что не успел понять, что происходит во время задержания. В митингах он никогда не участвовал, и даже не понимал что вокруг него собрались участники несанкционированной акции.