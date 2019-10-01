Павел Устинов: Я не осознавал, что происходит, пока меня не подвели к автозаку
Актер, которому заменили 3,5 года колонии условным сроком, рассказал Радио «Комсомольская правда», чем занимается сейчас после освобождения
Павел Устинов: Я не осознавал, что происходит, пока меня не подвели к автозаку
После освобождения Павел Устинов дал интервью Комсомольской правде. В разговоре с журналистом Романом Головановым, актер рассказал, что недоволен приговором и обязательно будет добиваться полного оправдания. Актер отметил, что не успел понять, что происходит во время задержания. В митингах он никогда не участвовал, и даже не понимал что вокруг него собрались участники несанкционированной акции.