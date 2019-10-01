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Елена АФОНИНА@radio_kp

Павел Устинов: Я не осознавал, что происходит, пока меня не подвели к автозаку

Павел Устинов после рассмотрения жалобы на приговор в Московском городском суде, 30 сентября 2019 г. Фото Сергей Ведяшкин / АГН МоскваПавел Устинов после рассмотрения жалобы на приговор в Московском городском суде, 30 сентября 2019 г. Фото Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Актер, которому заменили 3,5 года колонии условным сроком, рассказал Радио «Комсомольская правда», чем занимается сейчас после освобождения

Павел Устинов: Я не осознавал, что происходит, пока меня не подвели к автозаку

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После освобождения Павел Устинов дал интервью Комсомольской правде. В разговоре с журналистом Романом Головановым, актер рассказал, что недоволен приговором и обязательно будет добиваться полного оправдания. Актер отметил, что не успел понять, что происходит во время задержания. В митингах он никогда не участвовал, и даже не понимал что вокруг него собрались участники несанкционированной акции.

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