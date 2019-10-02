2019-10-02T23:18:14+03:00
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Елена АФОНИНАДина КАРПИЦКАЯ

Путин объяснил необходимость ухода России от доллара, Меркель анонсировала переговоры «нормандской четвёрки» в Париже, родителям детей пригрозили выпиской из онкоцентра за поддержку врачей-бунтарей

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Путин объяснил необходимость ухода России от доллара, Меркель анонсировала переговоры «нормандской четвёрки» в Париже, родителям детей пригрозили выпиской из онкоцентра за поддержку врачей-бунтарей

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Главное. О чем говорит страна:

- Владимир Путин объяснил необходимость ухода России от доллара. Как заявил президент на полях форума "Российская энергетическая неделя", наша страна никогда не ставила такую задачу, но вынуждена себя обезопасить.

Глава государства отметил, что США "своими руками уничтожают" свою валюту и подрывают доверие к доллару.

- Ангела Меркель заявила о возможных переговорах «нормандской четвёрки» в Париже. Канцлер Германии по итогам встречи контактной группы по Донбассу в Минске сообщила, что для проведения саммита уже есть предпосылки. Ранее была подписана «формула Штайнмайера» и согласован порядок отвода сил в Петровском и Золотом.

- Врачи онкоцентра имени Блохина составили график увольнений. Как сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич, это необходимо, чтобы не пострадали те дети, которые уже начали лечение. Он также добавил, что заявления написали 9 медиков.

Тем временем, родителей детей, которые лежат в онкоцентре, предупредили, что за поддержку врачей их выгонят из больницы.

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