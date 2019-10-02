2019-10-02T23:59:31+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Гастроли Большого театра, премьера программы «Будильник», смерть баскетболиста Александра Белова

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Гастроли Большого театра, премьера программы «Будильник», смерть баскетболиста Александра Белова

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3 октября. В этот день в разные годы:

1956 год - в Великобритании начались первые большие гастроли Большого театра.

1965 год - премьера программы «Будильник».

1978 год - умирает баскетболист Александр Белов.

1980 год - британская группа Queen на первой строчке в американском хит-параде.

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