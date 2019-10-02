Гастроли Большого театра, премьера программы «Будильник», смерть баскетболиста Александра Белова
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Гастроли Большого театра, премьера программы «Будильник», смерть баскетболиста Александра Белова
3 октября. В этот день в разные годы:
1956 год - в Великобритании начались первые большие гастроли Большого театра.
1965 год - премьера программы «Будильник».
1978 год - умирает баскетболист Александр Белов.
1980 год - британская группа Queen на первой строчке в американском хит-параде.