2019-10-03T13:20:28+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

В Госдуме предложили помочь «жертвы перестройки», Россия займет больше триллиона рублей иностранным государствам, Совет Федерации нашел факты иностранного влияния на выборы в Мосгордуму

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Валентин Алфимов - с главными темами дня

В Госдуме предложили помочь «жертвы перестройки», Россия займет больше триллиона рублей иностранным государствам, Совет Федерации нашел факты иностранного влияния на выборы в Мосгордуму

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Главное. О чем говорит страна:

- В России может появиться новая льготная категория "жертвы перестройки" - с такой инициативой выступил зампред комитета нижней палаты по образованию и науке Борис Чернышов. По мнению депутата, события, произошедшие во второй половине 80-х, привели к падению рождаемости и росту смертности. Люди, которым на тот момент было от 25 до 45 лет, прошли через серьезные испытания, и теперь государство должно помочь им - подчеркнул Чернышов.

- Россия выдаст больше триллиона рублей международных займов. Все средства будут выделены в ближайшие 3 года, а их сумма превысит общий размер средств, выданных за последние пять лет.

Список возможных получателей кредитов не разглашается, но некоторые эксперты считают, что в их числе Турция, Индия и Иран.

Отмечается, что деньги нужны иностранным правительствам и организациям для завершения совместных с Россией проектов и финансирования покупателей нашей продукции.

- Совет Федерации нашел факты иностранного влияния на выборы в Мосгордуму. Сейчас комиссия по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России готовит доклад о попытках иностранного воздействия на избирательный процесс страны. Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Климов.

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