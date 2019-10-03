СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-03T13:33:45+03:00

К концу года подорожают курятина, яйца и сахар, Россия стала лидером Европы по количеству безналичных платежей, диетологи назвали самое вредное для человека мясо 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Россиян предупредили о повышении цен на яйца, сахар и мясо птицы к концу года на 3,5%.

- Российские медики назвали самое вредное для человека мясо. По мнению диетолога Марины Ваулиной, тяжелее всего организм усваивает баранину и свинину, а также гусиное и утиное мясо.

Кроме того, большое значение имеет способ транспортировки, хранения и приготовления такой продукции. Ваулина отметила, что чем дольше срок хранения в вакууме, тем больше он содержит консервантов. Также мясо в такой упаковке часто размораживают и замораживают по несколько раз.

- Россия стала лидером Европы по количеству безналичных платежей. Число карточных транзакций в нашей стране за последние восемь лет увеличилось почти в 30 раз. Об этом сообщается в докладе международной компании Бостон Консалтинг Груп. Исследователи отметили, что в России произошло настоящее "чудо" в сфере оплаты товаров и услуг банковскими картами.