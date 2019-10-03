СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-03T14:16:40+03:00

Путин собрал на Валдайском форуме глав государств, Белоруссия должна России 7,5 млрд долларов, эксперты рассказали, как можно сэкономить на оплате отопления 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Высоко-высоко в горах... Владимир Путин сегодня примет участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", который проходит в Сочи. Ожидается встречи с главами Азербайджана, Иордании, Казахстана и Филиппин. Такой крутой международный состав впервые на Валдайском форуме.

- Тем временем стало известно, что Белоруссия является крупнейшим должником России. Минск должен вернуть Москве 7 с половиной миллиардов долларов.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл КОктыш считает, что этот долг может стать поводом для политического сближения двух стран. Белоруссия уже начинает искать способы, чтобы уменьшить сумму возврата - рассказал Коктыш.

- Эксперты рассказали, как можно сэкономить на оплате отопления. Замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех считает, что лучший вариант - установка индивидуального счетчика тепла. Он позволит регулировать температуру батарей в квартире.