СЕГОДНЯ 13:16 2019-10-03T14:31:41+03:00

Пропавшего 5 дней назад в тайге мальчика нашли живым, в Москве задержали сына вице-президента МТС, ФБР вербует россиян через фейсбук 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Пропавшего пять дней назад в тувинской тайге мальчика нашли живым. 12-летнего школьника обнаружили под лиственницей в пяти километрах от места, где его видели в последний раз.

- В Москве задержали сына вице-президента МТС. 25-летний Руслан Ибрагимов, в состоянии наркотического опьянения, устроил погоню в Москве. Сидя за рулем своей иномарки он три часа скрывался от сотрудников ГИБДД. Чтобы арестовать Ибрагимова, полицейским пришлось разбить окно в автомобиле. Видео задержания опубликовал телеканал Рент-ТВ.

- ФБР вербует россиян через фейсбук - об этом сообщил американский телеканал CNN. В социальной сети было опубликовано три объявления с предложение помогать спецслужбам Соединенных Штатов. На прикрепленных изображениях к посту написаны фразы на русском - "Не пора ли сделать свой ход?", "Время наводить мосты" и "Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи". Последняя фраза написана с несколькими орфографическими и пунктуационными ошибками. Так, вместо "Щ" написана буква "Ш", а вместо мягкого знака - твердый.

Зампред Комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко считает, что спецслужб привлекает огромная аудитория соцсетей.