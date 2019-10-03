СЕГОДНЯ 13:33 2019-10-03T15:32:07+03:00

В 7 регионах сорвали закупку жизненно важных лекарств, синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России, во время испытаний у МС-21 отказал датчик шасси 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- В семи регионах России сорвали закупку лекарства от рассеяного склероза. Окрелизумаб включен в список жизненно важных, его должны предоставлять больным бесплатно. Но в Санкт-Петербурге, Уфе, Челябинске и других городах люди не смогли получить препарат и обратились в суд.

Президент Общероссийской организации инвалидов — больных рассеянным склерозом Ян Власов рассказал, что лекарство не покупают из-за экономии бюджета.

- Синоптики призвали жителей центральной России насладиться последним теплым днем осени. Если 3 октября столбики термометров превысили отметку в +20 градусов - это почти майская погода, то уже в пятницу начнет стремительно холодать. Как сообщил ведущий специалист центра Фобос Евгений Тишковец, также ожидаются интенсивные ливни.

- На пассажирском самолете нового поколения МС-21 во время испытаний в Жуковском не сработал датчик выпуска шасси. В пресс-службе корпорации "Иркут" подтвердили информацию о штатной посадке. Заслуженный пилот России Юрий Сытник уверяет, что отказ датчика - незначительная поломка.