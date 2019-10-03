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Минфин хочет вытрясти налоги с Facebook и Google, Сбербанк подтвердил утечку личной информации клиентов

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Валентин Алфимов - с главными темами дня

Минфин хочет вытрясти налоги с Facebook и Google, Сбербанк подтвердил утечку личной информации клиентов

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Главное. О чем говорит страна:

- В России хотят ужесточить налогообложение компаний Гугл и Фейсбук. Такой проект разрабатывает Минфин. Там отметили, что корпорации должны платить налог на доходы от российской аудитории.

Сейчас такие компании отчисляют сборы по месту регистрации головного офиса. Из-за этого они размещают свои штаб-квартиры в странах со льготным режимом налогообложения, в Европе это чаще всего Ирландия. Предполагается, что изменения для цифровых гигантов пополнит бюджет страны.

Ранее депутат Василий Пискарев заявил, что в Госдуме подготовят поправки в законодательство, чтобы Facebook и Google несли ответственность в случае нарушения российских законов.

- Сбербанк подтвердил утечку личной информации только 200 клиентов. В банке добавили, что счета людей находятся в безопасности. Выложить данные о клиентах мог один из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу невозможно - считают в кредитной организации.

Ранее Коммерсант сообщил о том, что персональная информация оказалась на черном рынке. Объявление о продаже «свежей базы крупного банка» появилось на заблокированном Роскомнадзором форуме. Первым на это обратил внимание основатель компании Девайс Лок Ашот Оганесян. По его словам, продавцы пытаются реализовать данные о 60 миллионах кредитных карт.

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