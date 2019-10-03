3 Окт. 19:16 2019-10-03T23:20:15+03:00

Путин отправил в отставку директора ФСИН, Захарова назвала вбросами информацию о российском спецназе в Норвегии, жителям Уфы дали отопление после жалоб Папе Римскому 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Владимир Путин отправил в отставку директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко. Соответствующий указ от 30 сентября опубликован на портале правовых актов.

Член московской общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сообщила, что отставка Корниенко связана с достижением им предельного возраста нахождения на госслужбе — 30 сентября ему исполнилось 65 лет.

- Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикации СМИ о возможном присутствии российского спецназа в Норвегии.

"Это целенаправленные "вбросы", агрессивная информационная политика", - заявила Захарова, выступая на еженедельном брифинге.

В конце сентября в норвежских СМИ появились статьи "о российских спецподразделениях на Шпицбергене". Журналисты сообщали, что тактические группы военнослужащих из России провели разведку объектов инфраструктуры Норвегии, развернули системы технического мониторинга и сенсорные платформы. Российское посольство в Осло назвало подобные публикации "грубой провокацией".

- Жители Уфы пожаловались Папе Римскому на отсутствие отопления в их домах. После обращения к Франциску отопление включили — но через день батареи вновь стали холодными.